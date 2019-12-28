Умерла исполнительница роли Лотиты Сью Лайон

Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с киберпреступностью, которую предложила Россия WADA подтвердило получение письма РУСАДА с несогласием по поводу наложенных санкций Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали Пушков заявил о невозможности сближения Вашингтона и Москвы после санкций, направленных против "Северного потока-2" Российских студентов учат "боевым мемам"