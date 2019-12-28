Умерла исполнительница роли Лотиты Сью Лайон

28 декабря 201912:33

Голливудская актриса Сью Лайон, сыгравшая роль Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика, умерла в возрасте 73 лет. Об этом информирует «The New York Times».

Издание со ссылкой на друга Лайон Фила Сиракопулоса сообщает, что у актрисы были проблемы со здоровьем.

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Сью Лайон за роль Лолиты была удостоена премии «Золотой Глобус». Также она снялась в картинах «Ночь игуаны», «Вздорный человек» и «7 женщин».

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ФОТО: pixabay.com
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