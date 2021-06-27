Умерла исполнительница главной женской роли в «Двенадцати месяцах»
Заслуженная артистка России Наталья Попова, сыгравшая в фильме 1973 года «Двенадцать месяцев» падчерицу, умерла в возрасте 72 лет. Об этом говорится на странице петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом» в соцсети «ВКонтакте».
Причины смерти и дата прощания с актрисой пока не разглашаются.
Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года. В театре «Балтийский дом» (ранее - Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола) она служила с 1975 года. Роль падчерицы в фильме «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака принесла ей всесоюзную известность.
Ранее стало известно, что заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет.
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