Умерла исполнительница главной женской роли в «Двенадцати месяцах»

Заслуженная артистка России Наталья Попова, сыгравшая в фильме 1973 года «Двенадцать месяцев» падчерицу, умерла в возрасте 72 лет. Об этом говорится на странице петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом» в соцсети «ВКонтакте».

Причины смерти и дата прощания с актрисой пока не разглашаются.

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года. В театре «Балтийский дом» (ранее - Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола) она служила с 1975 года. Роль падчерицы в фильме «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака принесла ей всесоюзную известность.

Ранее стало известно, что заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет.

