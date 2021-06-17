Умер заслуженный артист РФ Андрей Егоров
Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра российской армии, в котором работал актер.
Отмечается, что артист скоропостижно скончался 17 июня. Причина смерти в сообщении не уточняется. В театре назвали уход артиста невосполнимой утратой и выразили соболезнования близким Егорова.
На счету у артиста Егорова более 20 театральных ролей, среди которых роли впостановках "Красное колесо" (Николай II), "Мольер (Кабала Святош)" (Мольер), "Судьба одного дома" (Чумак).
Прощание с актером назначено на 19 июня в 11:00. Место прощания будет объявлено позднее.
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