Умер заслуженный артист РФ Андрей Егоров

Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра российской армии, в котором работал актер.

Отмечается, что артист скоропостижно скончался 17 июня. Причина смерти в сообщении не уточняется. В театре назвали уход артиста невосполнимой утратой и выразили соболезнования близким Егорова.

На счету у артиста Егорова более 20 театральных ролей, среди которых роли впостановках "Красное колесо" (Николай II), "Мольер (Кабала Святош)" (Мольер), "Судьба одного дома" (Чумак).

Прощание с актером назначено на 19 июня в 11:00. Место прощания будет объявлено позднее.

