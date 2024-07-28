Умерла ирландская писательница Эдна О'Брайен
28 июля 202421:58
Ирландская писательница Эдна О'Брайен умерла в возрасте 93 лет, передает телеканал RTE.
Писательница умерла в Лондоне. На протяжении долгих лет она боролась с тяжелой болезнью.
Известность О'Брайен принес ее дебютный роман «Деревенские девчонки». Произведение рассказывает историю двух подруг, которые начинают самостоятельную жизнь в послевоенной Ирландии. В 2019 году писательница получила получила литературную премию имени Дэвида Коэна.
В начале на 89-м году жизни умер албанский писатель Исмаил Кадаре, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru