Умерла ирландская писательница Эдна О'Брайен

Писательница умерла в Лондоне. На протяжении долгих лет она боролась с тяжелой болезнью.

Известность О'Брайен принес ее дебютный роман «Деревенские девчонки». Произведение рассказывает историю двух подруг, которые начинают самостоятельную жизнь в послевоенной Ирландии. В 2019 году писательница получила получила литературную премию имени Дэвида Коэна.

В начале на 89-м году жизни умер албанский писатель Исмаил Кадаре, отмечает «Радиоточка НСН».

