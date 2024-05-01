Умер писатель и переводчик Пол Остер

Американский писатель и переводчик Пол Остер умер в возрасте 77 лет. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщила подруга литератора, Остер ушел из жизни накануне в своем доме в Бруклине. Причиной смерти писателя стали осложнения после рака легких.

Пол Остер родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси, окончил Колумбийскую среднюю школу в Мейплвуде. Мировую известность писатель получил благодаря своей «Нью-Йоркской трилогии» — романам «Стеклянный город», «Призраки», «Запертая комната». В качестве сценариста Остер участвовал в создании фильма Уэйна Вана «Дым», получившего премию «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале 1995 года. Также автор выступил режиссером и сценаристом продолжения «Дыма», ленты «С унынием в лице». Кроме того, Остер переводил с французского книги многих поэтов и прозаиков, в том числе Андре Бретона, Жоржа Сименона, Жан-Поля Сартра, Луи Арагона.

Ранее в возрасте 71 года умер британский писатель Кристофер Джон Сэнсом, пишет RT.

