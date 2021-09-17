Умерла голливудская актриса Джейн Пауэлл

Скончалась голливудская актриса Джейн Пауэлл. Звезда фильмов компании "Metro-Goldwyn-Mayer", американская актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл умерла на 93-м году жизни, передает NEWS.ru.

Артистка в 1960 году была удостоена именной звезды на голливудской "Аллее славы". Причина смерти звезды не называется. Известно только, что она умерла 16 сентября в своём доме в штате Коннектикут.

Ранее стало известно о смерти солистки культовой группы "Roxette" Мари Фредрикссон.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Голливуд
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