Умерла голливудская актриса Джейн Пауэлл
Скончалась голливудская актриса Джейн Пауэлл. Звезда фильмов компании "Metro-Goldwyn-Mayer", американская актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл умерла на 93-м году жизни, передает NEWS.ru.
Артистка в 1960 году была удостоена именной звезды на голливудской "Аллее славы". Причина смерти звезды не называется. Известно только, что она умерла 16 сентября в своём доме в штате Коннектикут.
Ранее стало известно о смерти солистки культовой группы "Roxette" Мари Фредрикссон.
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