Скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон
10 декабря 201915:08
Стало известно о смерти солистки культовой группы Roxette Мари Фредрикссон.
О ее кончине сообщил менеджер группы Мари Димберг. Он рассказал, что певица умерла утром 9 декабря в своей квартире.
Фредрикссон в последние годы боролась с тяжелой болезнью, как отмечает телеканал «360», ранее у нее диагностировали рак головного мозга. У певицы остались муж и двое детей. Ей был 61 год.
Фредрикссон и Пер Гессле основали Roxette в 1986 году, спустя три года их композиция The Look принесла им всемирную славу.
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