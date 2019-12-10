Скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон

Стало известно о смерти солистки культовой группы Roxette Мари Фредрикссон.

О ее кончине сообщил менеджер группы Мари Димберг. Он рассказал, что певица умерла утром 9 декабря в своей квартире.

Фредрикссон в последние годы боролась с тяжелой болезнью, как отмечает телеканал «360», ранее у нее диагностировали рак головного мозга. У певицы остались муж и двое детей. Ей был 61 год.

Фредрикссон и Пер Гессле основали Roxette в 1986 году, спустя три года их композиция The Look принесла им всемирную славу.

