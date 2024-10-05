Умерла главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова

На 83 году жизни скончалась главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова, сообщают СМИ со ссылкой на родственников.

Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц

Отмечается, что женщина умерла накануне в своей квартире в Останкино. Папорова страдала от онкологии.

Папорова проработала в «Союзмультфильме» больше 40 лет. Она руководила созданием легендарных мультфильмов «Чебурашка», «Бременские музыканты» и «Ну, погоди!», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СмертьСоюзмультфильм

Горячие новости

Все новости

партнеры