Умерла главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова
5 октября 202414:40
На 83 году жизни скончалась главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова, сообщают СМИ со ссылкой на родственников.
Отмечается, что женщина умерла накануне в своей квартире в Останкино. Папорова страдала от онкологии.
Папорова проработала в «Союзмультфильме» больше 40 лет. Она руководила созданием легендарных мультфильмов «Чебурашка», «Бременские музыканты» и «Ну, погоди!», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России в октябре
- «У каждого животного есть характер»: Безруков заступился за квадроберов
- Умерла главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова
- Минобороны РФ: 17 бойцов ВСУ сдались в плен на курском направлении
- СМИ: «ХАМАС» много лет готовился к войне с ЦАХАЛ, строя туннели и подземные заводы
- Число отравившихся детей в спортшколе в Якутии выросло до 29
- СМИ: Уровень рождаемости в России может вырасти к 2035 году
- НИИ Склифосовского: Актер Ливанов в тяжелом состоянии вторые сутки лежит в реанимации
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль поселок Желанное в ДНР
- «Хезболла»: При попытке ЦАХАЛ выйти к Одайсе прогремел взрыв
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru