Умерла экс-солистка оперной труппы Большого театра Людмила Герих
26 июля 202222:51
Умерла экс-солистка оперной труппы Большого театра Людмила Герих (Козырева). Об этом сообщается на сайте театра.
Герих был 81 год.
Певица была солисткой оперной труппы с 1976 по 1990 годы. Также она сочетала работу в театре с гастролями в городах СССР и за границей - Болгарии, Польше, Чехословакии, ГДР и других.
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26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru