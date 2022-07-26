Умерла экс-солистка оперной труппы Большого театра Людмила Герих

Умерла экс-солистка оперной труппы Большого театра Людмила Герих (Козырева). Об этом сообщается на сайте театра.

Умерла экс-балерина Большого театра Алла Богуславская

Герих был 81 год.

Певица была солисткой оперной труппы с 1976 по 1990 годы. Также она сочетала работу в театре с гастролями в городах СССР и за границей - Болгарии, Польше, Чехословакии, ГДР и других.




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