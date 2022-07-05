Умерла экс-балерина Большого театра Алла Богуславская

Экс-балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), заслуженный деятель искусств РФ Алла Богуславская умерла. Об этом сообщает ТАСС.

Богуславской было 89 лет. Причина смерти не сообщается.



Балерина родился в 1932 году в Москве. В Большом театре она проработала с 1951 по 1974 год.

Ранее в конце мая сообщалось, что в Москве умерла 20-летняя балерина из труппы московского Театра классического балета Алеся Лазарева.