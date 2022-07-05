Умерла экс-балерина Большого театра Алла Богуславская
5 июля 202220:59
Экс-балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), заслуженный деятель искусств РФ Алла Богуславская умерла. Об этом сообщает ТАСС.
Богуславской было 89 лет. Причина смерти не сообщается.
Балерина родился в 1932 году в Москве. В Большом театре она проработала с 1951 по 1974 год.
Ранее в конце мая сообщалось, что в Москве умерла 20-летняя балерина из труппы московского Театра классического балета Алеся Лазарева.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru