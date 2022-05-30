20-летняя балерина из труппы Театра классического балета скончалась в Москве

В Москве умерла 20-летняя балерина из труппы московского Театра классического балета Алеся Лазарева. Об этом говорится в официальной группе театра во «ВКонтакте».

Причина смерти девушки не уточняется.

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При этом, по данным Telegram-канала «112», балерина потеряла сознание и упала дома в ванной комнате. Приехавшие врачи пытались реанимировать девушку, но не смогли спасти ее. Сейчас точная причина смерти балерины устанавливается.

Алеся Лазарева выступала в Театре классического балета и получила золотую медаль балетного конкурса имени Екатерины Максимовой.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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