Умерла джазовая певица Роберта Флэк
Джазовая певица Роберта Флэк умерла в США на 89-м году жизни. Об этом пишет Variety, ссылаясь на представителя артистки.
«Мы с прискорбием сообщаем, что Роберта Флэк скончалась сегодня утром, 24 февраля», — отмечается в сообщении.
Причина смерти исполнительницы не называется.
Роберта Флэк родилась в 1937 году в Блэк-Маунтин. Первым хитом артистки стала песня The First Time Ever I Saw Your Face, в 1972 году композиция шесть недель возглавляла хит-парад Billboard Hot 100. Также Флэк была известна благодаря хитам Set the Night to Music и Killing Me Softly with His Song.
Ранее в возрасте 78 лет умерла британская певица и актриса Марианна Фэйтфулл, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru