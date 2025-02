Умерла джазовая певица Роберта Флэк

Джазовая певица Роберта Флэк умерла в США на 89-м году жизни. Об этом пишет Variety, ссылаясь на представителя артистки.

«Мы с прискорбием сообщаем, что Роберта Флэк скончалась сегодня утром, 24 февраля», — отмечается в сообщении.

Причина смерти исполнительницы не называется.

Роберта Флэк родилась в 1937 году в Блэк-Маунтин. Первым хитом артистки стала песня The First Time Ever I Saw Your Face, в 1972 году композиция шесть недель возглавляла хит-парад Billboard Hot 100. Также Флэк была известна благодаря хитам Set the Night to Music и Killing Me Softly with His Song.

Ранее в возрасте 78 лет умерла британская певица и актриса Марианна Фэйтфулл, напоминает RT.