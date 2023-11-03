Умерла актриса из «Глухаря» и «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова

На 90-ом году жизни скончалась советская и российская актриса Галина Мочалова, сообщила «Российская газета».

Умерла актриса Марина Москаленко

По информации СМИ, артистка умерла 2 ноября, не дожив до своего 90 юбилея пару недель.

Широкому зрителю Мочалова известна по таким сериалам, как «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и «Глухарь», отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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