Умерла балерина, народная артистка СССР Марина Кондратьева
Народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра Марина Кондратьева умерла на 91-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе учреждения Катерину Новикову.
«Народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Большого театра Марина Викторовна Кондратьева сегодня ночью ушла из жизни», — отмечается в сообщении.
Даты прощания и похорон артистки станут известны позднее.
Марина Кондратьева родилась в 1934 году в Ленинграде, в 1952-м окончила Московское хореографическое училище и была принята в труппу Большого театра. Артистка балета работала в том числе с Марисом Лиепой, Николаем Фадеечевым, Юрием Владимировым. В 1980-х годах Кондратьева начала педагогическую деятельность, в частности, она преподавала в ГИТИСе, московском Институте танца и столичной Академии хореографии. Кроме того, с 1988 года артистка выступала в качестве балетмейстера-постановщика в Большом театре.
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