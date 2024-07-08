Умерла балерина, народная артистка СССР Марина Кондратьева

«Народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Большого театра Марина Викторовна Кондратьева сегодня ночью ушла из жизни», — отмечается в сообщении.

Даты прощания и похорон артистки станут известны позднее.

Марина Кондратьева родилась в 1934 году в Ленинграде, в 1952-м окончила Московское хореографическое училище и была принята в труппу Большого театра. Артистка балета работала в том числе с Марисом Лиепой, Николаем Фадеечевым, Юрием Владимировым. В 1980-х годах Кондратьева начала педагогическую деятельность, в частности, она преподавала в ГИТИСе, московском Институте танца и столичной Академии хореографии. Кроме того, с 1988 года артистка выступала в качестве балетмейстера-постановщика в Большом театре.

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