Балерина Александра Ежунова умерла на 42-м году жизни

По ее словам, балерина скоропостижно скончалась 13 апреля. У артистки остановилось сердце.

«Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас», - написала Волкова.

Ранее в Берлине в возрасте 83 лет умерла дальняя родственница русского драматурга Антона Чехова, немецкая актриса Вера Чехова. Она ушла из жизни после непродолжительной тяжелой болезни, передает «Радиоточка НСН».

