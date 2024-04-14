Балерина Александра Ежунова умерла на 42-м году жизни
В Донецке в возрасте 41 года умерла артистка балета Александра Ежунова, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» художественный руководитель местного Музыкально-драматического театра Наталья Волкова.
По ее словам, балерина скоропостижно скончалась 13 апреля. У артистки остановилось сердце.
«Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас», - написала Волкова.
Ранее в Берлине в возрасте 83 лет умерла дальняя родственница русского драматурга Антона Чехова, немецкая актриса Вера Чехова. Она ушла из жизни после непродолжительной тяжелой болезни, передает «Радиоточка НСН».
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