Умерла бабушка Ивана Урганта

Умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант, об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.

Она была бабушкой знаменитого отечественного телеведущего Ивана Урганта.

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Причина смерти актрисы пока не сообщается. Ей было 92 года.

Нина Ургант - Народная артистка РСФСР. Она была удостоена Государственной премии СССР. Нина Ургант прославилась благодаря таким фильмам, как «Укротительница тигров», «Шли солдаты…», «Белорусский вокзал» и другие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКиноСмертьАктриса
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