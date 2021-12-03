Умерла бабушка Ивана Урганта
3 декабря 202115:37
Умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант, об этом сообщили в одном из Telegram-каналов.
Она была бабушкой знаменитого отечественного телеведущего Ивана Урганта.
Причина смерти актрисы пока не сообщается. Ей было 92 года.
Нина Ургант - Народная артистка РСФСР. Она была удостоена Государственной премии СССР. Нина Ургант прославилась благодаря таким фильмам, как «Укротительница тигров», «Шли солдаты…», «Белорусский вокзал» и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru