Умерла бабушка Ивана Урганта

Причина смерти актрисы пока не сообщается. Ей было 92 года.

Нина Ургант - Народная артистка РСФСР. Она была удостоена Государственной премии СССР. Нина Ургант прославилась благодаря таким фильмам, как «Укротительница тигров», «Шли солдаты…», «Белорусский вокзал» и другие.