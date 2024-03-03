Народный артист России Валерий Ивченко умер в 84 года
На 85-м году жизни умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко, сообщила пресс-служба петербургского Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова.
В театре выразили соболезнования родным и близким актера. Причина его смерти не названа.
Ивченко гордился 20 ноября 1939 года в городе Купянске. Работал в драмтеатрах Харькова, Николаева и Киева. В 1983 году его пригласили в БДТ, где артист служил до конца жизни.
Также Ивченко снимался в кино. Он известен зрителям по фильмам «Сирано де Бержерак», «Я - Иван, ты - Абрам» и другим.
В пятницу на 71-м году жизни умер советский и российский актер Игорь Капатов. С 2001 года он работал в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», где озвучивал Мишутку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru