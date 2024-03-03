Народный артист России Валерий Ивченко умер в 84 года

В театре выразили соболезнования родным и близким актера. Причина его смерти не названа.

Ивченко гордился 20 ноября 1939 года в городе Купянске. Работал в драмтеатрах Харькова, Николаева и Киева. В 1983 году его пригласили в БДТ, где артист служил до конца жизни.

Также Ивченко снимался в кино. Он известен зрителям по фильмам «Сирано де Бержерак», «Я - Иван, ты - Абрам» и другим.

В пятницу на 71-м году жизни умер советский и российский актер Игорь Капатов. С 2001 года он работал в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», где озвучивал Мишутку, передает «Радиоточка НСН».

