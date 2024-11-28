Умерла актриса, сыгравшая старуху-процентщицу в «Преступлении и наказании»

Советская и российская актриса театра и кино Вера Карпова умерла на 92 году жизни в Санкт-Петербурге. О кончине Народной артистки России проинформировали в театре Комедии имени Н. П. Акимова, где она прослужила свыше 60 лет.

Там отметили, что Карпова воплощала особый, петербургский театральный стиль, артистическую выправку, остроумие и шарм. Широкая известность к актрисе пришла еще в середине прошлого века, благодаря ролям в кино, в частности, в фильмах: «Человек родился», «Улица полна неожиданностей», «Осторожно, бабушка!».