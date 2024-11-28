Умерла актриса, сыгравшая старуху-процентщицу в «Преступлении и наказании»

Советская и российская актриса театра и кино Вера Карпова умерла на 92 году жизни в Санкт-Петербурге. О кончине Народной артистки России проинформировали в театре Комедии имени Н. П. Акимова, где она прослужила свыше 60 лет.

Там отметили, что Карпова воплощала особый, петербургский театральный стиль, артистическую выправку, остроумие и шарм. Широкая известность к актрисе пришла еще в середине прошлого века, благодаря ролям в кино, в частности, в фильмах: «Человек родился», «Улица полна неожиданностей», «Осторожно, бабушка!».

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В современной России Вера Карпова много снималась в сериалах — «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», многих других. Также она запомнилась по роли старухи-процентщицы в многосерийном фильме «Преступление и наказание» (2007).

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вера Карпова - лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», премий «Фигаро» и «Золотая маска» - в номинации «За выдающийся вклад в театральное искусство».

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ФОТО: ТАСС / Демьянчук Александр
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