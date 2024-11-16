Умерла актриса Светлана Светличная

Артистке было 84 года. В последнее время у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

В 1974 году Светличная получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Зрителям она полюбилась по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны» и в других. Ее знаменитая фраза: «Невиноватая я, он сам пришел!», — стала крылатой.

