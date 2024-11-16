Умерла актриса Светлана Светличная

Умерла актриса Светлана Светличная. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина, слова которой приводит Telegram-канал «Baza».

Умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Иванова, сыгравшая в «Склифосовском»

Артистке было 84 года. В последнее время у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

В 1974 году Светличная получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Зрителям она полюбилась по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны» и в других. Ее знаменитая фраза: «Невиноватая я, он сам пришел!», — стала крылатой.

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ФОТО: РИА Новости
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