Умерла актриса Светлана Светличная
16 ноября 202412:25
Умерла актриса Светлана Светличная. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина, слова которой приводит Telegram-канал «Baza».
Артистке было 84 года. В последнее время у нее были серьезные проблемы со здоровьем.
В 1974 году Светличная получила звание заслуженной артистки РСФСР.
Зрителям она полюбилась по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны» и в других. Ее знаменитая фраза: «Невиноватая я, он сам пришел!», — стала крылатой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru