Умерла актриса МХТ, народная артистка РСФСР Раиса Максимова
Актриса, народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла на 96-м году жизни. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».
О произошедшем рассказала изданию невестка артистки Елена Шойко. Максимова ушла из жизни накануне вечером.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, актрисе стало плохо, ей вызвали скорую помощь, «но возраст».
Раиса Максимова родилась в Саратове в 1929 году, в 1946-м присоединилась к вспомогательному составу местного театра драмы имени Карла Маркса. Затем актриса перешла в Саратовский ТЮЗ, где служила до 1952 года. В 1956-м Максимова окончила Школу-студию МХАТ, начала работу в Московском Художественном театре. При разделе театра в 1987 году актриса присоединилась к коллективу МХТ имени Чехова.
Максимова сыграла десятки ролей на театральной сцене, а также снималась в кино, в частности, в фильмах Ивана Пырьева «Идиот» и Сергея Микаэляна «Вдовы».
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