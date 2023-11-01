Умерла актриса Марина Москаленко

Артистка проработала в учреждении более двадцати лет.

«Многогранность ее творческой личности раскрылась и в таланте преподавания и в таланте Актрисы. Обаятельная, с красивым бархатным голосом, Марина Валерьевна всегда находила свой собственный ключик к ролям в классических образцовских постановках», — отметили в театре.

Коллектив ГАЦТК выразил соболезнования близким, коллегам и ученикам артистки.

Марина Москаленко родилась 9 октября 1960 года. Актриса окончила Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина, работала в Театре Сатиры и Творческих мастерских Союза театральных деятелей, отмечает телеканал «360». Москаленко известна по ролям в фильмах и сериалах «Счастливая, Женька!», «Я вам больше не верю», «Любовь и прочие глупости», «Берега».

Ранее стало известно о смерти актрисы Дарьи Пешковой, внучки писателя Максима Горького, напоминает РЕН ТВ.

