Умерла актриса Марина Москаленко
Актриса театра и кино Марина Москаленко умерла в возрасте 63 лет. Об этом сообщили в Государственном академическом центральном театре кукол имени С. В. Образцова.
Артистка проработала в учреждении более двадцати лет.
«Многогранность ее творческой личности раскрылась и в таланте преподавания и в таланте Актрисы. Обаятельная, с красивым бархатным голосом, Марина Валерьевна всегда находила свой собственный ключик к ролям в классических образцовских постановках», — отметили в театре.
Коллектив ГАЦТК выразил соболезнования близким, коллегам и ученикам артистки.
Марина Москаленко родилась 9 октября 1960 года. Актриса окончила Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина, работала в Театре Сатиры и Творческих мастерских Союза театральных деятелей, отмечает телеканал «360». Москаленко известна по ролям в фильмах и сериалах «Счастливая, Женька!», «Я вам больше не верю», «Любовь и прочие глупости», «Берега».
Ранее стало известно о смерти актрисы Дарьи Пешковой, внучки писателя Максима Горького, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru