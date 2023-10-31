Умер бывший бас-гитарист «Браво» Сергей Лапин

Бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин умер в возрасте 61 года, сообщается на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

СМИ: Умер пианист и народный артист России Тигран Алиханов

В «Браво» заявили, что Лапин принес в группу много интересных идей по имиджу и стилю. Коллектив выразил соболезнования семье музыканта.

Группа «Браво» основана в 1984 году. Дебютное выступление состоялось в пристройке олимпийского велодрома в московском районе Крылатское.

8 октября в возрасте 36 лет умер бывший клавишник группы «Руки Вверх» Владимир Капырин. Тело обнаружили в квартире на Ельнинской улице в Москве, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Instagram/groupbravo
ТЕГИ:СмертьБравоМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры