Умер бывший бас-гитарист «Браво» Сергей Лапин
Бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин умер в возрасте 61 года, сообщается на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
В «Браво» заявили, что Лапин принес в группу много интересных идей по имиджу и стилю. Коллектив выразил соболезнования семье музыканта.
Группа «Браво» основана в 1984 году. Дебютное выступление состоялось в пристройке олимпийского велодрома в московском районе Крылатское.
8 октября в возрасте 36 лет умер бывший клавишник группы «Руки Вверх» Владимир Капырин. Тело обнаружили в квартире на Ельнинской улице в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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