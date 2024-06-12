Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Вера Высочина
Актриса Вера Высочина умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Театра имени Андрея Миронова.
«Ушла Вера Леонидовна Высочина. На 75 году жизни не стало прекрасной актрисы, выпускницы ЛГИТМиКа», — говорится в сообщении на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
Вера Высочина родилась в 1949 году, окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (действующий Российский государственный институт сценических искусств). С 1973 года артистка служила в Театре комедии имени Акимова, позже сотрудничала с театром имени Миронова. Высочина также снималась в кино: актриса известна по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Чужой», пишет 360.ru.
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