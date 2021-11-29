Умерла актриса из «Угрюм-реки» Валентина Иванова

Артистка ушла из жизни 22 ноября.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», — говорится в сообщении на сайте театра.

Валентина Иванова наиболее известна по роли Нины Куприяновой в четырехсерийном фильме Ярополка Лапшина «Угрюм-река». Кроме того, актриса снималась в фильмах-спектаклях «Ложь на длинных ногах», «Зеленая комната», «Лунные воды».

