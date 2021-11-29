Умерла актриса из «Угрюм-реки» Валентина Иванова
Советская актриса театра и кино Валентина Иванова умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Ермоловой.
Артистка ушла из жизни 22 ноября.
«С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», — говорится в сообщении на сайте театра.
Валентина Иванова наиболее известна по роли Нины Куприяновой в четырехсерийном фильме Ярополка Лапшина «Угрюм-река». Кроме того, актриса снималась в фильмах-спектаклях «Ложь на длинных ногах», «Зеленая комната», «Лунные воды».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- Умерла актриса из «Угрюм-реки» Валентина Иванова
- Путин встретится в Москве с президентом Вьетнама
- Саакашвили прибыл в суд и отказался быть «частью комедии»
- Китайский инвестор потребовал от Украины возместить $4,5 млрд по делу «Мотор Сич»
- Пять человек пострадали при взрыве на Бурштынской ТЭС на Украине
- В России выявили еще 33 860 случаев COVID-19 за сутки
- В РФ хотят привлечь искусственный интеллект к анализу личности по соцсетям
- Лукашенко обвинил США, Британию и Польшу в желании разрушить Евросоюз
- Россиян предупредили о риске роста цен на бытовую технику и электронику
- В ДТП со снегоуборочным поездом на Алтае погибли трое детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru