Умер актер из «Звезды пленительного счастья» Виктор Терехов
27 ноября 202118:15
Российский актер Виктор Терехов умер на 87 году жизни, сообщил портал «Кино-Театр.ру».
Артист скончался 26 ноября.
О причинах смерти не сообщается.
Терехов родился 30 декабря 1934 года. Он уроженец Донецкой области. Окончил ВГИК в 1958 году. В его фильмографии 120 кинолент и сериалов. Он сыграл фильме «Звезда пленительного счастья», сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Мажор».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru