Умер актер из «Звезды пленительного счастья» Виктор Терехов

Российский актер Виктор Терехов умер на 87 году жизни, сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Умер актер из фильмов «12 стульев» и «Гардемарины»

Артист скончался 26 ноября.

О причинах смерти не сообщается.

Терехов родился 30 декабря 1934 года. Он уроженец Донецкой области. Окончил ВГИК в 1958 году. В его фильмографии 120 кинолент и сериалов. Он сыграл фильме «Звезда пленительного счастья», сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Мажор».

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ФОТО: pixabay.com
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