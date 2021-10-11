Умерла актриса из «Служебного романа» Людмила Купина
Советская актриса Людмила Купина скончалась в возрасте 76 лет.
По словам ее сестры, в конце сентября актриса почувствовала себя плохо. Выяснилось, что она заразилась коронавирусной инфекцией. Состояние Купиной стало резко ухудшаться, через неделю после госпитализации ее перевели в реанимацию, передает НТВ.
Прощание с актрисой пройдет 12 октября в церкви на Хованском кладбище.
Людмила Купина в основном играла эпизодические роли. В том числе в фильмах «Служебный роман», «Я тебя никогда не забуду» и «Обрыв», а также в сериале «Вечный зов». Одна из главных ролей ей досталась в музыкальной комедии «Трембита» (1968 год) режиссера Олега Николаевского.
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