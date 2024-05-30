Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
30 мая 202409:14
На 54 году жизни скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Сообщение об этом появилось на ее страницах в соцсетях
«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», - говорится в сообщении.
Актриса долгое время боролась с раком головного мозга. О месте и времени прощания с ней пока неизвестно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назначил Ямпольскую председателем набсовета фонда «Русский мир»
- Россия и Таиланд ведут переговоры о приеме карт «Мир»
- Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
- «Лужники» опровергли слухи о концерте рэпера Канье Уэста
- В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света из-за ветра
- СМИ опубликовали подписанный контракт на июньский концерт Канье Уэста в Москве
- Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом в ядерной сфере
- В Москве загоревшееся складское здание обрушилось на 1,5 тысячи «квадратов»
- СМИ: США обсуждают возможность разрешить Украине наносить удары вглубь России
- Производство легковых автомобилей с начала года в РФ выросло на 92,5%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru