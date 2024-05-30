Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

На 54 году жизни скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Сообщение об этом появилось на ее страницах в соцсетях

СМИ: актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», - говорится в сообщении.

Актриса долгое время боролась с раком головного мозга. О месте и времени прощания с ней пока неизвестно.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:АктрисаСмертьАнастасия Заворотнюк

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