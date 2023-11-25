Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталия Дмитриева

На 79-м году жизни скончалась актриса Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева, сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

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Отмечается, что артистка умерла после продолжительной болезни.

Дмитриева известна широкому зрителю по таким проектам, как «Улицы разбитых фонарей», «Бумбараш», «Агент национальной безопасности» и «Уходя уходи», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот кадра из сериала "Улицы разбитых фонарей"
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