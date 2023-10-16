Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори

Артистка скончалась на 92-м году жизни. По словам агента Лори Марион Розенберг, актриса последнее время плохо себя чувствовала.

За свою карьеру актриса сыграла более чем в сотне художественных фильмов, а также во множестве театральных постановках, отмечает RT.

