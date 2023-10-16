Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори

Умерла актриса Пайпер Лори, сыгравшая роль Кэтрин Мартелл в сериале «Твин Пикс», сообщает The Hollywood Reporter.

Умерла поэтесса, нобелевский лауреат Луиза Глюк

Артистка скончалась на 92-м году жизни. По словам агента Лори Марион Розенберг, актриса последнее время плохо себя чувствовала.

За свою карьеру актриса сыграла более чем в сотне художественных фильмов, а также во множестве театральных постановках, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из сериала «Твин Пикс»
ТЕГИ:СериалСмертьАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры