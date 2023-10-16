Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори
16 октября 202311:52
Умерла актриса Пайпер Лори, сыгравшая роль Кэтрин Мартелл в сериале «Твин Пикс», сообщает The Hollywood Reporter.
Артистка скончалась на 92-м году жизни. По словам агента Лори Марион Розенберг, актриса последнее время плохо себя чувствовала.
За свою карьеру актриса сыграла более чем в сотне художественных фильмов, а также во множестве театральных постановках, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru