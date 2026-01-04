Умерла актриса из сериала «Слово пацана» Александра Березовец-Скачкова

В карточке артистки на сайте указано, что Александра Викторовна Скачкова (Березовец-Скачкова) родилась 21 марта 1973 года в Мурманске и умерла 3 января 2026 года. Причина смерти не раскрывается.

Скачкова родилась 21 марта 1973 года в Мурманске. В 1995 году окончила Школу-студию МХАТ. На её счету около 90 ролей в различных фильмах и сериалах, среди которых «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех», «Восьмой участок», «Арбатские тайны» и многие другие.