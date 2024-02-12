Умерла актриса из сериала «Дикая Роза» Рената Флорес
Мексиканская актриса Рената Флорес умерла в возрасте 74 лет. Об этом пишет газета El Financiero.
По данным издания, о смерти артистки стало известно 9 февраля. Информацию о кончине Флорес подтвердили Дом актера и Национальная ассоциация исполнителей. Как сообщил позже актер и продюсер Хорхе Ортис де Пинедо, артистка умерла от рака.
Рената Флорес родилась в Мехико в 1949 году, в кино начала сниматься в 1968-м. На счету актрисы около 28 ролей. Флорес была известна в том числе по ролям в сериалах «Дикая Роза» и «Да здравствуют дети!». Последней крупной работой артистки стал проект 2012–2013 годов «Настоящая любовь». Известно, что после 2013-го Флорес была бездомной, позже она получила помощь от Дома актера.
Ранее в Белоруссии умерла актриса Елена Сафронова, известная по сериалам «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru