Умерла актриса из фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Софья Тимофеева
Советская актриса, танцовщица Московского цыганского театра «Ромэн» и Москонцерта Софья Тимофеева умерла в возрасте 79 лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Андрей Малахов.
В своём авторском шоу «Малахов» он уточнил, что артистка скончалась ещё 14 марта.
«Её знали и любили миллионы, а в последний путь провожали всего три человека», — добавил телеведущий.
Софья Тимофеева родилась 10 сентября 1944 года. В фильмах «Цыган» и «Возвращение Будулая» она сыграла роль цыганки Шелоро, а также исполнила все цыганские песни. В дискографии певицы две пластинки, выпущенные фирмой «Мелодия».
Ранее в Москве в возрасте 89 лет умер народный артист России, президент Театра Сатиры, актёр и режиссёр Александр Ширвиндт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Умерла актриса из фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Софья Тимофеева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru