Умерла актриса из фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Софья Тимофеева

В своём авторском шоу «Малахов» он уточнил, что артистка скончалась ещё 14 марта.

«Её знали и любили миллионы, а в последний путь провожали всего три человека», — добавил телеведущий.

Софья Тимофеева родилась 10 сентября 1944 года. В фильмах «Цыган» и «Возвращение Будулая» она сыграла роль цыганки Шелоро, а также исполнила все цыганские песни. В дискографии певицы две пластинки, выпущенные фирмой «Мелодия».

Ранее в Москве в возрасте 89 лет умер народный артист России, президент Театра Сатиры, актёр и режиссёр Александр Ширвиндт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

