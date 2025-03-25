Умерла актриса из фильма «Сыновья уходят в бой» Ольга Лысенко
На 83 году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Ольга Лысенко, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
Уточняется, что Лысенко умерла 22 марта. Актриса известна ролями в фильмах «Снегурочка» и «Зеленый фургон».
В ее кино-биографии около 40 картин, в том числе «Сыновья уходят в бой», «Я купил папу», «Узники Бомона», «Проверено — мин нет», «Полесская хроника», а также «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко».
Ранее стало известно, что Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на московском Троекуровском кладбище. Речь идёт о 21-м участке, который в народе называют «Аллей актёров», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru