СМИ: Причиной смерти актрисы Голубкиной стал рак крови

Причиной смерти народной артистки РСФСР, актрисы Ларисы Голубкиной мог стать рак крови. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, она умерла в результате остановки сердца. Известно, что знаменитость страдала от рака крови третьей степени.

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22 марта телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале сообщил о смерти актрисы. 9 марта ей исполнилось 85 лет.

До этого СМИ писали, что актрисе потребовалась экстренная медпомощь. Сообщалось, что Голубкина стремительно теряла вес и не могла самостоятельно передвигаться. Говорилось, что артистка последние несколько месяцев не вставала с постели. До этого звезда фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» прошла курс химиотерапии, после которой почувствовал себя лучше, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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