СМИ: Умерла актриса из сериала «Глухарь» Елена Корнилова
6 декабря 202312:00
Актриса Елена Корнилова скончалась на 86 году жизни в Москве, сообщает Life.ru.
Отмечается, что родственники артистки отправили ее в дом престарелых на Большой Филёвской улице Москвы. Последние дни женщина плохо себя чувствовала. Тело актрисы пошли сотрудницы дома престарелых.
Широкому зрителю Корнилова известна своими ролями в советских фильмах "Годы девичьи", "Первые испытания", а также в российских детективных сериалах "Глухарь", "Пятницкий. Глава вторая", "Тихая охота" и других.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбербанк спрогнозировал ключевую ставку ЦБ в 8% по итогам 2025 года
- Клишас: Совфед предлагает провести президентские выборы 17 марта
- «КняZz» отменил три концерта из-за ОРВИ
- Российские ученые нашли газовый факел на дне Чукотского моря
- Минкультуры разрешило повторный прокат «Александры» Сокурова
- СМИ: Умерла актриса из сериала «Глухарь» Елена Корнилова
- Посадившим лайнер в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться
- Новый детский плейхаб появится в районе Нагатино-Садовники
- Ученые выявили связь между домашними кошками и шизофренией
- Умер последний ветеран ВОВ из Чечни 102-летний Юнус Абдулшаидов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru