СМИ: Умерла актриса из сериала «Глухарь» Елена Корнилова

Актриса Елена Корнилова скончалась на 86 году жизни в Москве, сообщает Life.ru.

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Отмечается, что родственники артистки отправили ее в дом престарелых на Большой Филёвской улице Москвы. Последние дни женщина плохо себя чувствовала. Тело актрисы пошли сотрудницы дома престарелых.

Широкому зрителю Корнилова известна своими ролями в советских фильмах "Годы девичьи", "Первые испытания", а также в российских детективных сериалах "Глухарь", "Пятницкий. Глава вторая", "Тихая охота" и других.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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