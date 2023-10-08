Мексиканский актёр из «Сватов» и «Конана» умер в 85 лет

На 86-м году жизни 5 октября в Юкатане скончался актер, режиссёр и сценарист Альваро де Хесус Карканьо Рикальде. Об этом сообщила Национальная ассоциация переводчиков.

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Карканьл родился в Мексике, в кино начал сниматься в 1970-х ХХ века. В его фильмографии такие ленты, как «Сваты» с Питером Фальком, «Тилли, тётка великого Франкенштейна», «Голубая игуана», германо-мексиканский сериал с Ральфом Мёллером «Конан», картина «Идущие в огне» с Чаком Норрисом.

Альваро Карканьо в качестве режиссера работал в сериалах «Однажды у нас вырастут крылья», «Отмеченное время» и других.

Ранее известный итальянский актер Бруно Филиппини, сыгравший в фильме «Ромео и Джульетта», умер в Риме в 78 лет, отмечает «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости
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