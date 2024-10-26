Умерла актриса из фильма «Горько!» Марина Бойцова

Актриса Марина Бойцова умерла на 48-м году жизни. Соответствующие данные появились на портале «Кино-театр.ру».

Бойцова ушла из жизни 24 октября.

Как сообщила коллега артистки, актриса детского драматического театра «На Неве» Екатерина Белова в беседе с aif.ru, Бойцова умерла после продолжительной болезни.

«У нее был инсульт», — рассказала собеседница издания.

Марина Бойцова родилась в 1977 году. Актриса окончила Российскую государственную академию театрального искусства, с 1998 года служила в театре «На Неве» под руководством Татьяны Савенковой, а также снималась в кино и сериалах. Марина Бойцова известна по проектам «Три цвета любви», «Сонька Золотая Ручка», «Пропавший без вести», «Горько!».

Ранее в возрасте 67 лет умер актер театра и кино Сергей Белый.

