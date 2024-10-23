Умер актер Сергей Белый
23 октября 202413:06
Актер Сергей Белый ушел из жизни в возрасте 67 лет, сообщает портал «Кино-театр.ру».
Причина его смерти не уточняется. Белый известен по эпизодам в фильмах и сериалах, среди которых «Невод», «Черная вдова», «Испытательный срок» и другие.
Актер начал активно сниматься только с 2013 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru