Умерла актриса – голос Минни-Маус

Скончалась Расси Тейлор, американская актриса, которая озвучивала персонажа мультфильмов Disney Минни-Маус. Актриса ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщила компания Walt Disney.

«Признанная актриса озвучивания и легенда Disney Расси Тейлор скончалась в Глейндейле, Калифорния, 26 июля 2019 года. Ей было 75 лет», — сказано в официальном сообщении.

Расси Тейлор на протяжении 30 лет озвучивала подружку мышонка Микки-Мауса - Минни-Маус .

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