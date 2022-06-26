Умерла актриса Альбина Тиханова
26 июня 202216:28
Умерла российская актриса театра и кино Альбина Тиханова, сообщает портал Кино-театр.ру.
Ей было 75 лет. Причины смерти женщины пока не сообщаются.
Тихонова стала известна российскому зрителю благодаря сериалам «Тихий Дон» и «Эпидемия», а также фильму «Аритмия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru