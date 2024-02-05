Умер звезда сериала «Доктор Кто» Майкл Джейстон

Британский актер театра и кино Майкл Джейстон умер на 89 году жизни, пишет Mirror со ссылкой на его агентство.

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Джейстон умер в результате непродолжительной болезни. Какой именно агентство не уточнило.

Актер начал сниматься в кино в 1960-х годах. Он сыграл роли в оригинальной версии сериала «Доктор Кто», картинах «Чисто английское убийство», «Архив Шерлока Холмса» и других. Последний раз Джейстон появился на экране в 2019 году.

На прошлой неделе в возрасте 94 лет умер американский актер Уильям О'Коннелл. Он сыграл в фильмах «Миссия невыполнима», «Бэтмен», «Ангелы Чарли», «Стартрек» и других известных картинах, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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