Умер звезда сериала «Доктор Кто» Майкл Джейстон

Джейстон умер в результате непродолжительной болезни. Какой именно агентство не уточнило.

Актер начал сниматься в кино в 1960-х годах. Он сыграл роли в оригинальной версии сериала «Доктор Кто», картинах «Чисто английское убийство», «Архив Шерлока Холмса» и других. Последний раз Джейстон появился на экране в 2019 году.

На прошлой неделе в возрасте 94 лет умер американский актер Уильям О'Коннелл. Он сыграл в фильмах «Миссия невыполнима», «Бэтмен», «Ангелы Чарли», «Стартрек» и других известных картинах, отмечает «Радиоточка НСН».

