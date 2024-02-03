Скончался актер из сериала «Твин Пикс» Дон Мюррей

На 95 году жизни скончался актер Дон Мюррей, пишет The New York Times.

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Актер известен широкому зрителю по своей роли Бушнелла Маллинса в третьем сезоне сериала «Твин Пикс». Мюррей также был номинирован на премию «Оскар».

Смерть актера подтвердил его сын Кристофер 2 февраля.

Мюррей прославился тем, что построил актерскую карьеру в фильмах на социально ответственные темы. Так, в картине Фреда Циннеманна «Шляпа, полная дождя» (1957) он сыграл ветерана войны, пристрастившегося к морфию, а в 1962 году снялся в роли скрытого (и шантажируемого) сенатора-гея в фильме Отто Премингера «Совет и согласие».

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ФОТО: РИА Новости
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