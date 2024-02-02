Умер звезда «Рокки» и «Хищника» Карл Уэзерс

Известный по ролям в фильмах «Рокки» и «Хищник» американский актер и продюсер Карл Уэзерс ушел из жизни в возрасте 76 лет, пишет портал Deadline со ссылкой на родственников артиста.

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Уэзерса не стало в четверг, 1 февраля. Сообщается, что актер мирно умер во сне.

В заявлении родственников говорится, что Уэзерс получил признание благодаря вкладу в кинематограф, телевидение и спорт.

Актер снялся в более чем 75 фильмах. В качестве режиссера он работал над двумя главами сериала «Мандалорец».

Накануне в возрасте 94 лет умер американский актер Уильям О'Коннелл. Он снялся в фильмах «Миссия невыполнима», «Бэтмен» и других картинах, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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