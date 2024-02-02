Умер звезда «Рокки» и «Хищника» Карл Уэзерс

Уэзерса не стало в четверг, 1 февраля. Сообщается, что актер мирно умер во сне.

В заявлении родственников говорится, что Уэзерс получил признание благодаря вкладу в кинематограф, телевидение и спорт.

Актер снялся в более чем 75 фильмах. В качестве режиссера он работал над двумя главами сериала «Мандалорец».

Накануне в возрасте 94 лет умер американский актер Уильям О'Коннелл. Он снялся в фильмах «Миссия невыполнима», «Бэтмен» и других картинах, отмечает «Радиоточка НСН».

