Умер звезда «Рокки» и «Хищника» Карл Уэзерс
Известный по ролям в фильмах «Рокки» и «Хищник» американский актер и продюсер Карл Уэзерс ушел из жизни в возрасте 76 лет, пишет портал Deadline со ссылкой на родственников артиста.
Уэзерса не стало в четверг, 1 февраля. Сообщается, что актер мирно умер во сне.
В заявлении родственников говорится, что Уэзерс получил признание благодаря вкладу в кинематограф, телевидение и спорт.
Актер снялся в более чем 75 фильмах. В качестве режиссера он работал над двумя главами сериала «Мандалорец».
Накануне в возрасте 94 лет умер американский актер Уильям О'Коннелл. Он снялся в фильмах «Миссия невыполнима», «Бэтмен» и других картинах, отмечает «Радиоточка НСН».
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