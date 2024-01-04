Умер звезда КВН Станислав Агафонов

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН», — написал Запашный в своем Telegram-канале.

Агафонов в том числе сотрудничал со «Сборной Большого Московского цирка», пишет «Свободная пресса».

О смерти автора КВН также сообщается в официальном Telegram-канале международного союза.

«Ушел из жизни Станислав Агафонов — многие в КВНовских кругах знают его как Агафона. Большой друг Клуба Веселых и Находчивых. Человек, который отдавал этой игре всего себя и даже больше. <...> Автор с неповторимым стилем, сценарист, редактор, актер», — указано в заявлении.

Причина смерти юмориста не уточняется.

Агафонов работал со многими командами КВН, в том числе «Урал», «Байкал», ИГУ, «Экскурсия по городу», «Театр уральского зрителя». Кроме того, он был художественным руководителем иркутской команды «Раисы», вместе с которой стал чемпионом Высшей лиги КВН в 2018 году.

Ранее стало известно о смерти публициста, обозревателя ведущих российских СМИ Максима Соколова, ему было 64 года, напоминает RT.

