Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев
Актер Евгений Артемьев умер на 69-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.
Отмечается, что артист ушел из жизни 14 октября. Причина смерти Артемьева не уточняется.
Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. Артист был выпускником одного из курсов главного режиссера Театра Комиссаржевской Рубена Агамирзяна, в 2004-2015 годах работал в учреждении в качестве актера и заведующего труппой. Артемьев сыграл во многих спектаклях театра, а также в известных фильмах и сериалах: он знаком зрителю по работам «Два голоса», «Мангуст», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела», «Невский» и другим.
Ранее стало известно, что советский кинокаскадер Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Результаты ЕГЭ проверит искусственный интеллект
- Парламент не смог набрать голоса для завершения импичмента президенту Грузии
- Всероссийских проверочных работ по иностранным языкам не будет в школах
- Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев
- Минздрав Газы: 3,4 тысячи мирных граждан погибли в секторе Газа из-за обстрелов
- США ввели санкции против девяти граждан, связанных с ХАМАС
- Мужчина на юге Москвы открыл стрельбу на замечание из-за громкой музыки
- В Шереметьево экстренно сел самолет авиакомпании Air India
- Российскую «дочку» Google признали банкротом
- Голикова: кабмин готовит изменения в указ президента о многодетных семьях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru