Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев

Отмечается, что артист ушел из жизни 14 октября. Причина смерти Артемьева не уточняется.

Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. Артист был выпускником одного из курсов главного режиссера Театра Комиссаржевской Рубена Агамирзяна, в 2004-2015 годах работал в учреждении в качестве актера и заведующего труппой. Артемьев сыграл во многих спектаклях театра, а также в известных фильмах и сериалах: он знаком зрителю по работам «Два голоса», «Мангуст», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела», «Невский» и другим.

Ранее стало известно, что советский кинокаскадер Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

