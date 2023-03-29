Умер заслуженный артист России Владимир Смирнов
Актер Владимир Смирнов скончался на 75 году жизни, сообщается на сайте Рязанского государственного областного театра драмы.
Причина смерти артиста не называется. Коллектив театра выразил свои соболезнования родным и близким Смирнова.
В театре отметили, что творческий успех артисту принесли роли Леона в спектакле «Как управлять женой», Виктора в спектакле «Бестия», Брика в спектакле «Кошка на раскалённой крыше» и другие. Актер играл в Рязанском театре драмы с 1977 года. Он успел принять участие в таких постановках, как «На всякого мудреца довольно простоты», «Подари мне лунный свет», «Женитьба Белугина», «Красавец-мужчина» и других.
Смирнов был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации» в 1997 году за заслуги в области театрального искусства.
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