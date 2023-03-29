Умер заслуженный артист России Владимир Смирнов

Путин призвал власти всех уровней действовать без бюрократии и проволочек

Голикова: Около 3,6 млн человек вышли из бедности за пять лет

Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается

РФ с 2020 года достигла исторического минимума заболеваемости туберкулезом

Продажи виниловых пластинок резко выросли в РФ