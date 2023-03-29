Умер заслуженный артист России Владимир Смирнов

Актер Владимир Смирнов скончался на 75 году жизни, сообщается на сайте Рязанского государственного областного театра драмы.

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Причина смерти артиста не называется. Коллектив театра выразил свои соболезнования родным и близким Смирнова.

В театре отметили, что творческий успех артисту принесли роли Леона в спектакле «Как управлять женой», Виктора в спектакле «Бестия», Брика в спектакле «Кошка на раскалённой крыше» и другие. Актер играл в Рязанском театре драмы с 1977 года. Он успел принять участие в таких постановках, как «На всякого мудреца довольно простоты», «Подари мне лунный свет», «Женитьба Белугина», «Красавец-мужчина» и других.

Смирнов был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации» в 1997 году за заслуги в области театрального искусства.

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ФОТО: РИА Новости
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