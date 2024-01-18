Умер заслуженный артист России Николай Коршилов

Артист умер 15 января, причина смерти не уточняется. В течение многих лет Коршилов был солистом театра.

«В его творческой биографии были яркие роли, сыгранные на сцене театра ... При своем замечательном актерском таланте Николай Коршилов также успешно пробовал себя в роли драматурга и режиссера», — отметили в учреждении.

Коршилов родился в 1944 году, в 1965-м окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина и стал артистом Московского театра оперетты, где проработал до 1993 года. Кроме того, актер снимался в кино, он известен по фильму «Все для вас», фильму-концерту «Вас приглашает оперетта», телеспектаклю «Летучая мышь».

Ранее в возрасте 73 лет умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

