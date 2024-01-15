Умер заслуженный артист РФ и режиссер Владимир Кузенков
15 января 202415:40
Ушел из жизни заслуженный артист РФ, актер и режиссер Владимир Кузенков, следует из некролога, опубликованного на сайте Театра Ермоловой.
Сообщается, что артист скончался еще 28 декабря в возрасте 83 лет.
С 1976 года он работал в труппе театра Ермоловой. На его счету десятки ролей, в том числе участие в таких знаковых спектаклях, как «Василиса Мелентьева», «Прибайкальская кадриль» и «Демон». Также актер известен ролями в кино. В 2019 году он был удостоен звания заслуженного артиста РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru