Скончался актер из «Мухтара» и «Чернобыля» Малявский
31 августа 202420:20
Заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский скончался на 78-м году жизни, сообщается на сайте «Кино-Театр.Ру».
Широкую известность актер приобрел после своих ролей в «Чернобыле», «Скрытой работе», «Семейном детективе», «Государственной границе» и «Мухтаре».
Причина смерти артиста пока не разглашается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru