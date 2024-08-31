Скончался актер из «Мухтара» и «Чернобыля» Малявский

Заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский скончался на 78-м году жизни, сообщается на сайте «Кино-Театр.Ру».

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Широкую известность актер приобрел после своих ролей в «Чернобыле», «Скрытой работе», «Семейном детективе», «Государственной границе» и «Мухтаре».

Причина смерти артиста пока не разглашается.

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ФОТО: ТАСС
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