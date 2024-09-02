Умер народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов

Юрий Бацазов родился 18 января 1941 года в селе Заманкул в Северной Осетии. Получил музыкальное образование в Орджоникидзевском музыкальном училище во Владикавказе, а затем продолжил в Московской консерватории имени Чайковского и в Саратовской государственной консерватории. В течение своей карьеры Бацазов являлся солистом Северо-Осетинского государственного театра оперы и балета.

В 2005 году Юрий Бацазов был награжден Государственной премией Северной Осетии имени К. Л. Хетагурова за значительный вклад в развитие искусства. Одним из наиболее ярких моментов в его сценической карьере стало исполнение роли Коста Хетагурова в опере «Коста» Христофора Плиева, которое принесло ему признание как одного из ведущих оперных певцов республики, передает «Радиоточка НСН».

