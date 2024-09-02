Умер народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов
Скончался народный артист России и Северной Осетии, оперный певец Юрий Бацазов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Меняйло выразил соболезнования родным и близким артиста, отметив, что Бацазов посвятил свою жизнь национальному музыкальному искусству.
Юрий Бацазов родился 18 января 1941 года в селе Заманкул в Северной Осетии. Получил музыкальное образование в Орджоникидзевском музыкальном училище во Владикавказе, а затем продолжил в Московской консерватории имени Чайковского и в Саратовской государственной консерватории. В течение своей карьеры Бацазов являлся солистом Северо-Осетинского государственного театра оперы и балета.
В 2005 году Юрий Бацазов был награжден Государственной премией Северной Осетии имени К. Л. Хетагурова за значительный вклад в развитие искусства. Одним из наиболее ярких моментов в его сценической карьере стало исполнение роли Коста Хетагурова в опере «Коста» Христофора Плиева, которое принесло ему признание как одного из ведущих оперных певцов республики, передает «Радиоточка НСН».
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